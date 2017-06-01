МИД ожидает предложений США по вопросу дипобъектов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве ожидают, что в ближайшее время получат предложения от Вашингтона по урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наличие иммунитета никогда не ставилось под вопрос. Даже в годы СССР. Сейчас ситуация такова, что в мае, в ходе визита Лаврова (глава МИД РФ) был поставлен вопрос ребром. До сих пор предложений нам направлено не было. Ожидаем, что предложения по урегулированию этого вопроса получим в ближайшее время", — сказала российский дипломат в интервью телеканалу НТВ.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.