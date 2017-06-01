МИД ожидает предложений США по вопросу дипобъектов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве ожидают, что в ближайшее время получат предложения от Вашингтона по урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наличие иммунитета никогда не ставилось под вопрос. Даже в годы СССР. Сейчас ситуация такова, что в мае, в ходе визита Лаврова (глава МИД РФ) был поставлен вопрос ребром. До сих пор предложений нам направлено не было. Ожидаем, что предложения по урегулированию этого вопроса получим в ближайшее время", — сказала российский дипломат в интервью телеканалу НТВ.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.