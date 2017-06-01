Москалькова ожидает ответ на письмо к Трампу о Ярошенко в августе

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ждет ответ на свое письмо к президенту США Дональду Трампу о российском летчике Константине Ярошенко в августе.

"Я ожидаю ответа где-то в августе", — заявила Москалькова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, получила ли она ответ на свое письмо президенту США.

Ранее Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.