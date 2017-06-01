В МИД назвали обвинения Кисляка в шпионаже "информационным трэшем"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обвинения посла России в США Сергея Кисляка в шпионаже — это настоящая травля и "информационный трэш", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, шумиха вокруг российского посла — это часть продолжения постэлекторального цикла в США.
"Это не то что их не красит — это в принципе подрывает доверие к американским СМИ, и мы все прекрасно понимаем, и не только мы, что Сергей Кисляк — это высочайший профессионал, это дипломат с большой буквы, это человек, который заработал себе авторитет на всевозможных дипломатических площадках, переговорах, работая за рубежом. И вот эти небылицы, которые про него сочиняют и показывают по телевизионным каналам в Америке, — это, конечно, просто позор для них", — подчеркнула Захарова.
Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что посол РФ в Вашингтоне является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела, это очень искаженное восприятие работы посла.