В МИД назвали обвинения Кисляка в шпионаже "информационным трэшем"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обвинения посла России в США Сергея Кисляка в шпионаже — это настоящая травля и "информационный трэш", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это настоящая травля, травля как она есть, потому что объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, ну, это вообще какое-то безумие. Это просто информационный трэш. Вот именно этим они занимаются", — сказала Захарова в эфире телеканала " Россия 24 ".

По ее словам, шумиха вокруг российского посла — это часть продолжения постэлекторального цикла в США.

"Это не то что их не красит — это в принципе подрывает доверие к американским СМИ, и мы все прекрасно понимаем, и не только мы, что Сергей Кисляк — это высочайший профессионал, это дипломат с большой буквы, это человек, который заработал себе авторитет на всевозможных дипломатических площадках, переговорах, работая за рубежом. И вот эти небылицы, которые про него сочиняют и показывают по телевизионным каналам в Америке, — это, конечно, просто позор для них", — подчеркнула Захарова.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что посол РФ в Вашингтоне является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела, это очень искаженное восприятие работы посла.