МИД прокомментировал информацию о возвращении дипсобственности РФ в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг дипломатической собственности России в США плавно перетекает в сферу компенсации ущерба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот вопрос сейчас так или иначе уже плавно перетекает в сферу компенсации ущерба — причем не только потенциального. За полгода, когда оборудование работает без присмотра, и хотя эксплуатации здания нет, но это совершенно не подразумевает, что и ущерба нет", — сказала Захарова в прямом эфире телеканала " Россия 24 ".

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.