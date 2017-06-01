В Мадриде задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

МАДРИД, 1 июн — РИА Новости. Национальная полиция задержала в Мадриде молодого человека, которого подозревают в распространении террористической идеологии, сообщает МВД Испании.

"В различных профилях в социальных сетях арестованный распространял посты в поддержку джихада и презрительно высказывался о жертвах террористических нападений", — говорится в сообщении министерства.

Расследование началось после того, как полиция узнала, что брат задержанного отправился в зону военного конфликта в Сирии и Ираке, чтобы присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство"*. Часть сообщений задержанного 20-летнего молодого человека посвящена "прославлению действий" брата, отметили в ведомстве.

Задержанный уже год не получал никаких сведений о своем родственнике, поэтому в МВД полагают, что тот, скорее всего, погиб.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране были задержаны более 160 человек по подозрению в связях с исламистским терроризмом.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России