Россия думает, как отвечать на угрозы своей безопасности, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Россия думает, как купировать угрозы своей безопасности на подступах к границам, включая Курильские острова, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы все время думаем, а как ответить (на расширение ПРО США — ред.). Мы думаем совершенствовать систему преодоления систем ПРО", — сказал Путин.

"То же самое с (Курильскими) островами: мы думаем, как обеспечить безопасность, мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — подчеркнул российский лидер.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.