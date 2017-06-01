Шульц призвал прекратить депортацию женщин и детей из Германии в Афганистан

БЕРЛИН, 1 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Депортация женщин и детей в Афганистан из Германии должна быть прекращена в свете теракта в Кабуле, заявил на конференции в Берлине глава Социал-демократической партии ФРГ, которая входит в правящую коалицию, кандидат в канцлеры Мартин Шульц.

"Я сам лично считаю, что дети и женщины не могут быть депортированы в Афганистан, это нужно ясно сказать", — заявил Шульц, добавив, что "в свете событий вчерашнего дня мы не можем пока продолжать депортировать, должны дождаться анализа МИД о ситуации в области безопасности и потом только решить в рамках дальнейшего развития, должны ли мы и когда мы продолжим депортировать".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

Спецслужбы Афганистана считают, что теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.

* Террористическая организация, запрещенная в России.