Шульц призвал прекратить депортацию женщин и детей из Германии в Афганистан
13:2501.06.2017
(обновлено: 13:26 01.06.2017)
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БЕРЛИН, 1 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Депортация женщин и детей в Афганистан из Германии должна быть прекращена в свете теракта в Кабуле, заявил на конференции в Берлине глава Социал-демократической партии ФРГ, которая входит в правящую коалицию, кандидат в канцлеры Мартин Шульц.
"Я сам лично считаю, что дети и женщины не могут быть депортированы в Афганистан, это нужно ясно сказать", — заявил Шульц, добавив, что "в свете событий вчерашнего дня мы не можем пока продолжать депортировать, должны дождаться анализа МИД о ситуации в области безопасности и потом только решить в рамках дальнейшего развития, должны ли мы и когда мы продолжим депортировать".
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.
Спецслужбы Афганистана считают, что теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.