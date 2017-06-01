В США введут углубленные проверки заявок на въездную визу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила усложнение процесса подачи и рассмотрения заявок на американскую визу по всему миру, представив новую анкету, передает агентство Рейтер.

По его данным, соответствующее решение было принято 23 мая в службе управления и бюджета. Всем желающим получить американскую визу придется заполнить новую анкету и предоставить, в частности, данные о своих никах в социальных сетях за последние пять лет.

Также в американском консульстве могут запросить номера всех предыдущих паспортов, адреса электронной почты, телефонные номера и биографические данные за последние 15 лет, включая адреса проживания, занимаемые должности и предыдущие поездки.

Как сообщили в госдепартаменте, должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию в случае, если "такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более тщательной проверки вопроса национальной безопасности".

Критики подобных мер утверждают, что анкета с новыми вопросами станет слишком обременительной, приведет к длительными задержкам в обработке запроса на визу, а также лишит иностранных студентов и ученых стимула ехать в США.

Отмечается, что ответы на новые вопросы, появившиеся в анкете, можно давать по желанию, однако их отсутствие может привести к тому, что рассмотрение заявки на визу будет отложено или прекращено.