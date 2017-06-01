В Афганистане задержали шестерых террористов-смертников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецслужбы Афганистана задержали шестерых террористов-смертников на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

"Шесть смертников были задержаны сотрудниками NDS в провинции Нангархар", — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге агентства в Twitter. Подробности задержания не сообщаются.

Flash: 6 suicide bombers were arrested by @NDSAfghanistan in eastern Nangarhar province.#Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 1 июня 2017 г.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

Спецслужбы Афганистана считают, что в теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России