Путин о выборах в Германии: нам все равно, с кем работать

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГЕРМАНИИ: НАМ ВСЕ РАВНО, С КЕМ РАБОТАТЬ, ПРЕДПОЧТЕНИЙ НЕТ, ГЛАВНОЕ — НАСТРОЙ НА КОНСТРУКТИВ