Песков переадресовал в МИД вопрос о возвращении дипсобственности РФ в США

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможности возвращения арестованной ранее российской дипломатической собственности в США без дипломатической неприкосновенности.

"Я переадресовываю вас в Министерство иностранных дел с этим вопросом", — ответил Песков журналистам, спросившим его о возможной реакции РФ в связи с возвращением российской дипсобственности без неприкосновенности и о том, устроит ли Москву такой вариант.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности.