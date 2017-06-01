Косачев прокомментировал предлагаемые сенаторами в США новые санкции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Предлагаемые сенаторами США санкции против России не связаны с нашей страной, это продолжение внутриполитической борьбы в Америке, желание ограничить возможности Дональда Трампа во внешней политике, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Документ, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей.

Кроме того, планируется ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

"Расширение предлагают пока не США, а группа американских конгрессменов. В этой инициативе — несколько составляющих, но ни одна из них с Россией не связана", — отметил Косачев.

По его словам, первая инициатива — стремление удерживать в массовом сознании российский фактор как первоисточник политических проблем самих США — поражение Клинтон, победа Трампа. "Вторая — противодействие Конгресса (или во всяком случае его значительной части) новому президенту США в принципе", — добавил сенатор.

"И третья — ограничение свободы маневра для Трампа во внешней политике с тем, чтобы не дать ему возможности через нормализацию отношений с Россией стать более результативным во внешней политике (Сирия, Ближний Восток в целом, Иран, Северная Корея)", — подчеркнул он.

Косачев отметил, что все это пока внутриполитическая борьба, мешающая адекватному и ответственному позиционированию США на международной арене.