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Вернут, но с оговорками: СМИ раскрыли план Трампа по дипсобственности РФ

12:1901.06.2017
(обновлено: 12:22 01.06.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американские власти намерены вернуть России арестованную дипломатическую собственность, при этом Вашингтон может лишить резиденции особого статуса, пишет газета The Washington Post. При этом в Москве заявили о готовности предъявить Вашингтону финансовые претензии по незаконному блокированию зданий.

История вопроса

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Zack Gibson
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В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

В российском МИД действия Вашингтона назвали "правовым шабашем в стране юристов".

"Это все в корне противоречит как международным правовым обязательства США, но, в то же время, не соотносится с самим понятием современного государства субъекта международного права. Как член ООН, подписант венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, как Вашингтон может так в одностороннем порядке действовать в отношении общепринятых норм на своей территории?" — заявила тогда представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что США не позволяли себе подобного даже во время президентства Рональда Рейгана, который был известен своей жесткой позицией.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Мнение: план США расширить санкции против РФ основан на слухах и домыслах
В американском законодательстве полномочия США в отношении собственности иностранных дипмиссий трактуются довольно широко. Так, одна из статей гласит, что госсекретарь может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" в тексте закона нет.

Что намерен сделать Трамп

По данным The Washington Post, администрация Дональда Трампа не исключает возврата России ее зданий, однако резиденции могут потерять дипломатическую неприкосновенность.

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности", — пишет издание.

Лишение неприкосновенности означает, что возвращенные резиденции будут считать обычными зданиями. Это, в свою очередь, даст возможность правоохранительным органам получить доступ внутрь объектов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Отношения России и США застыли не только в сфере политики, считает Ушаков
Газета также отмечает, что ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила Москве, что может рассмотреть возвращение собственности, если Россия "разморозит" строительство нового американского консульства на "определенном участке земли в Санкт-Петербурге". Этот вопрос, по данным The Washington Post, обсуждался, в частности, на встрече замглавы российского МИД Сергея Рябкова и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США Томаса Шеннона в Нью-Йорке 8 мая.

Издание сообщает, что сейчас Трамп решил отказаться от этой идеи.

Позиция Москвы

Российский МИД продолжает настаивать на том, что здания диппредставительств в США были заблокированы незаконно.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле прокомментировали рост русофобских настроений в США
"МИД не исключает возможности предъявления финансовых претензий США из-за ущерба от незаконного блокирования российской собственности", — сказала РИА Новости представитель ведомства Мария Захарова.

На прошлой неделе советник-посланник российского посольства в США Денис Гончар заявил, что Москва добивается скорейшего возвращения своей дипсобственности. Тогда дипломат также заявил, что госдепартамент "по инерции" пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге.

"Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали", — отметил Гончар.

В посольстве надеются, что Москва и Вашингтон смогут "разрешить ситуацию в конструктивном русле".

"В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор", — подчеркнул Гончар.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп предположил, что российские власти смеются над США
Ситуацию с дипломатической собственностью поднимали и во время визита в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который состоялся 10 мая.

"Мне кажется, что все понимают — в том числе, и в администрации Дональда Трампа — что это неправомерные действия. Как сказал президент Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет, но мы пока решили не отвечать — потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Российский министр выразил надежду, что стороны смогут "разрядить" ситуацию без "усугубления наших отношений".

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