Китай будет придерживаться соглашения по климату, заявил премьер

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Китай будет придерживаться своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, заявил премьер КНР Ли Кэцян.
"Китай будет придерживаться своих обязательств. В вопросе защиты климата Китай не одинок", — сказал Ли Кэцян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.