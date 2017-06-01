Китай будет придерживаться соглашения по климату, заявил премьер

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Китай будет придерживаться своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, заявил премьер КНР Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что в последние годы Китай проявлял активную позицию в вопросе защиты климата, "внес вклад или подписал" многие международные соглашения в этой связи.

"Китай будет придерживаться своих обязательств. В вопросе защиты климата Китай не одинок", — сказал Ли Кэцян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.