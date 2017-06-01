В Щецине начинаются морские учения НАТО на Балтике Baltops

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Крупнейшие морские учения НАТО на Балтике Baltic Operations (Baltops) начинаются 1 июня в польском Щецине, сообщает Минобороны Польши.

"В тренировке примут участие более 40 военных кораблей из 14 стран, которые прибудут в Щецин 1 и 2 июня, четыре тысячи военнослужащих, более 50 воздушных судов из Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Польши, Великобритании, Швеции и США", — говорится в сообщении.

Три дня спустя корабли выйдут на практические маневры на море, где экипаж отработает проведение международной операции. Военно-морские силы Польши направят для участия в маневрах пять тральщиков, два минно-транспортных корабля и подводную лодку.

Учения продлятся до 16 июня и завершатся в Киле (Германия). Их организатором является командование морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО — STRIKFORNATO). Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей НАТО в районе Балтийского моря. Морские учения Baltops проводятся с 1972 года.