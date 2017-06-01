США
1.061 июня08:51МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В индийском Кашмире силовики уничтожили двух боевиков

08:4601.06.2017
(обновлено: 08:49 01.06.2017)
090
© AP Photo / Mukhtar KhanСолдат индийской армии. Архивное фотоСолдат индийской армии. Архивное фото
© AP Photo / Mukhtar Khan

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. Индийские силовики в четверг в ходе спецоперации на севере штата Джамму и Кашмир ликвидировали двоих боевиков.

Индийские военные во время спецоперации. Архивное фото
© AP Photo / Mukhtar Khan
В индийском Кашмире военные уничтожили шесть боевиков
"В ходе стремительной совместной операции (армии и полиции – ред.) два террориста были ликвидированы в (районе) Натхипора, города Сопоре, Кашмир", — сообщило Северное командование армии в официальном аккаунте в Twitter. По данным индийских СМИ, операция началось около 03.30 по местному времени (01.00 мск) после того, как силовики получили информацию о присутствии боевиков в районе Натхипора. Боевики открыли огонь по силовикам, когда они проводили обыски в районе.

Таким образом, с прошлой пятницы индийская армия сообщила о ликвидации не менее 12 боевиков. Среди них, по данным индийских СМИ, оказался Сабзар Бхат — преемник одного из лидеров запрещенной террористической группировки "Хизб-уль-Муджахидин" Бурхана Вани. Ликвидация Вани в июле прошлого года привела к затяжным беспорядкам в Кашмирской долине, жертвами столкновений протестующих и силовиков стали порядка 90 человек, тысячи пострадали. Ликвидация Бхата в субботу также привела к кратковременной вспышке протестов, в ходе которых, по данным СМИ, пострадали десятки человек, кроме того, лидеры сепаратистов провели стачку, а власти страны ввели комендантский час, который был отменен в среду.

Кроме того, Дели и Исламабад сообщают о перестрелке между военными двух стран на линии контроля в Кашмире. Так, представитель армии подполковник Маниш Мехта заявил агентству IANS, что "пакистанская армия инициировала беспорядочный обстрел стрелковым и артиллерийским оружием" позиций индийских военных в округе Раджаури и Пунч. Индия, по его словам, "отвечает эффективно". Перестрелка началась около 07.20 в секторе Ноушера, Рауджаури, и в 07.40 в секторе Кришна-Гхати, Пунч.

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди в Гоа
© REUTERS / Danish Siddiqui
Индия признательна России за поддержку усилий по борьбе с терроризмом
В свою очередь, объединенная пресс-служба пакистанских вооруженных сил сообщила, что "индийские служащие инициировали неспровоцированную стрельбу в секторах Баттал, Джанрот и Хотспринг". "Пакистанские служащие эффективно обстреливают индийские позиции. Трое мирных граждан пострадали в результате стрельбы со стороны Индии", — говорится в сообщении.

Нарушения режима прекращения огня регулярно происходят на линии контроля между Пакистаном и Индией, частота которых, как правило, усиливается на фоне обострения отношений. При этом Исламабад и Дели обвиняют друг друга в нарушениях перемирия и "неспровоцированной" стрельбе. Как правило, потери обеих сторон редко озвучиваются официально, в то же время обе стороны обвиняют друг друга в завышении потерь противоположной стороны.

Кроме того, в индийском штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена