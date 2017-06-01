В индийском Кашмире силовики уничтожили двух боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. Индийские силовики в четверг в ходе спецоперации на севере штата Джамму и Кашмир ликвидировали двоих боевиков.

"В ходе стремительной совместной операции (армии и полиции – ред.) два террориста были ликвидированы в (районе) Натхипора, города Сопоре, Кашмир", — сообщило Северное командование армии в официальном аккаунте в Twitter . По данным индийских СМИ, операция началось около 03.30 по местному времени (01.00 мск) после того, как силовики получили информацию о присутствии боевиков в районе Натхипора. Боевики открыли огонь по силовикам, когда они проводили обыски в районе.

Таким образом, с прошлой пятницы индийская армия сообщила о ликвидации не менее 12 боевиков. Среди них, по данным индийских СМИ, оказался Сабзар Бхат — преемник одного из лидеров запрещенной террористической группировки "Хизб-уль-Муджахидин" Бурхана Вани. Ликвидация Вани в июле прошлого года привела к затяжным беспорядкам в Кашмирской долине, жертвами столкновений протестующих и силовиков стали порядка 90 человек, тысячи пострадали. Ликвидация Бхата в субботу также привела к кратковременной вспышке протестов, в ходе которых, по данным СМИ, пострадали десятки человек, кроме того, лидеры сепаратистов провели стачку, а власти страны ввели комендантский час, который был отменен в среду.

Кроме того, Дели и Исламабад сообщают о перестрелке между военными двух стран на линии контроля в Кашмире. Так, представитель армии подполковник Маниш Мехта заявил агентству IANS, что "пакистанская армия инициировала беспорядочный обстрел стрелковым и артиллерийским оружием" позиций индийских военных в округе Раджаури и Пунч. Индия, по его словам, "отвечает эффективно". Перестрелка началась около 07.20 в секторе Ноушера, Рауджаури, и в 07.40 в секторе Кришна-Гхати, Пунч.

В свою очередь, объединенная пресс-служба пакистанских вооруженных сил сообщила, что "индийские служащие инициировали неспровоцированную стрельбу в секторах Баттал, Джанрот и Хотспринг". "Пакистанские служащие эффективно обстреливают индийские позиции. Трое мирных граждан пострадали в результате стрельбы со стороны Индии", — говорится в сообщении.

Нарушения режима прекращения огня регулярно происходят на линии контроля между Пакистаном и Индией, частота которых, как правило, усиливается на фоне обострения отношений. При этом Исламабад и Дели обвиняют друг друга в нарушениях перемирия и "неспровоцированной" стрельбе. Как правило, потери обеих сторон редко озвучиваются официально, в то же время обе стороны обвиняют друг друга в завышении потерь противоположной стороны.

Кроме того, в индийском штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.