Посольство РФ прокомментировало статью о третьей встрече Сешнса и Кисляка

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. В посольстве России после сообщений американских СМИ о якобы еще одной, третьей встрече генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком заявили РИА Новости, что МИД не сообщает о рабочих контактах дипломатов, как недавно напомнил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Телеканал CNN сообщил ранее , что конгресс США и ФБР проверяют, имела ли место в апреле 2016 года еще одна, третья встреча Сешнса с Кисляком. Канал ссылался на на республиканцев и демократов в конгрессе, а также на сотрудников разведки, которым докладывали о ходе соответствующего расследования. Минюст США уже заявил, что такой встречи не было.

Дипмиссия в своем комментарии процитировала заявление Рябкова, которое тот сделал 30 мая после сообщений американских СМИ о том, что Кисляк якобы обсуждал с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером возможность создания закрытого канала для обмена информацией.

Замминистра тогда заявил, что "никаких подробностей относительно тех или иных рабочих контактов посла, любого сотрудника российской дипслужбы мы не придаем огласке". По его словам, "это принцип, которого мы придерживаемся и будем придерживаться, не потому что в этой ситуации мы ощущаем какой-то дискомфорт — но это было бы просто нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, если бы мы сейчас начали комментировать содержание, характер, наполнение дипломатических контактов различных уровней".

Замглавы российского МИД также заявил тогда, что "происходящее шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне ничего кроме возмущения вызвать не может".