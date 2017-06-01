Глава МИД Словакии Лайчак на год поделится своими полномочиями с замами

ООН, 1 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на год поделится своими полномочиями с заместителями. Об этом сам Лайчак сообщил после избрания председателем Генеральной Ассамблеи ООН на период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года.

В среду Генеральная Ассамблея ООН утвердила министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Во время моего мандата в качестве председателя Генассамблеи у меня будет только одна роль — председателя ГА. Меня заменят по текущим вопросам министерства мои заместители, были сделаны соответствующие распоряжения. Я буду действовать и выступать только в качестве президента ГА ООН", — сказал Лайчак после заседания ГА ООН, отвечая на вопрос РИА Новости.

Президентом нынешней 71-й сессии является представитель Фиджи Питер Томпсон.

Сессии ГА ООН длятся с сентября по сентябрь. Предстоящая 72-я сессия откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.