Эксперт: отсутствие Мэй на дебатах вряд ли повлияет на общественное мнение

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Отсутствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на предвыборных дебатах не должно серьезно повлиять на итог выборов в стране, заявил Би-би-си глава политических и социальных исследований социологической службы YouGov Джо Туайман.
"Я не увидел в ходе этих дебатов ничего, что могло бы значительно повлиять на общественное мнение", — отметил Туайман.
Он подчеркнул, что хотя главный конкурент Мэй за пост премьера – лидер лейбористов Джереми Корбин – был в среду на высоте, он не сделал никаких по-настоящему ярких заявлений, позволивших бы ему повысить рейтинг партии.
Между тем, участники дебатов не поскупились на упреки в адрес Мэй, которая сразу после объявления всеобщих выборов заявила, что отказывается от любых прямых дебатов в силу их бесполезности. Ее обвинили и в отсутствии мужества, и в отсутствии лидерских качеств, и в неуважении к избирателям. Многие политические обозреватели назвали немудрым шагом решение Мэй отказаться от дебатов в день, когда опрос YouGov показал, что разрыв между консерваторами и лейбористами достиг минимальной отметки в три процентных пункта.
Участники дебатов коснулись широкого круга тем, начиная с самых очевидных – Brexit, миграции и социальной сферы, и заканчивая возможным выходом США из Парижского соглашения по климату.
По данным YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов – 38%, за либерал-демократов – 9%.
На основании исследования YouGov прогнозирует, что Консервативная партия получит 311 мест в парламенте, Лейбористская – 255, Либерал-демократическая – 10.
В настоящее время у Консервативной партии 330 мест в парламенте, а для того, чтобы быть единственной правящей партией, необходимо иметь 326. YouGov отмечает, что консерваторы имеют шанс получить от 275 до 344 мест, лейбористы – от 227 до 289.
Мэй объявила выборы 18 апреля, тогда Консервативная партия пользовалась поддержкой 48% населения, а за лейбористов были готовы проголосовать 24%. Однако недавний теракт в Манчестере и некоторые непопулярные меры, объявленные в манифесте Консервативной партии, по всей видимости, меняют ситуацию не в лучшую для Мэй сторону.
Всеобщие выборы в стране пройдут 8 июня.