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В мире

Эксперт: отсутствие Мэй на дебатах вряд ли повлияет на общественное мнение

04:1101.06.2017
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© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Отсутствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на предвыборных дебатах не должно серьезно повлиять на итог выборов в стране, заявил Би-би-си глава политических и социальных исследований социологической службы YouGov Джо Туайман.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Лейбористы сокращают отставание от консерваторов после теракта в Манчестере
В дебатах Би-би-си в Кембридже в среду вечером приняли участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, лидер либдемов Тим Фэррон, замглавы Шотландской национальной партии Ангус Робертсон, лидер Партии независимости Пол Натталл, сопредседатель Партии зеленых Кэролайн Лукас, лидер Партии Уэльса Леанн Вуд. Правящую Консервативную партию представляла министр внутренних дел Амбер Радд.

"Я не увидел в ходе этих дебатов ничего, что могло бы значительно повлиять на общественное мнение", — отметил Туайман.

Он подчеркнул, что хотя главный конкурент Мэй за пост премьера – лидер лейбористов Джереми Корбин – был в среду на высоте, он не сделал никаких по-настоящему ярких заявлений, позволивших бы ему повысить рейтинг партии.

Между тем, участники дебатов не поскупились на упреки в адрес Мэй, которая сразу после объявления всеобщих выборов заявила, что отказывается от любых прямых дебатов в силу их бесполезности. Ее обвинили и в отсутствии мужества, и в отсутствии лидерских качеств, и в неуважении к избирателям. Многие политические обозреватели назвали немудрым шагом решение Мэй отказаться от дебатов в день, когда опрос YouGov показал, что разрыв между консерваторами и лейбористами достиг минимальной отметки в три процентных пункта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Британские консерваторы лидируют в опросах в преддверии выборов
Примечательно, что лидер лейбористов Джереми Корбин, участие которого не планировалось, в среду утром объявил, что встретится со своими политическими оппонентами лицом к лицу.

Участники дебатов коснулись широкого круга тем, начиная с самых очевидных – Brexit, миграции и социальной сферы, и заканчивая возможным выходом США из Парижского соглашения по климату.

По данным YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов – 38%, за либерал-демократов – 9%.

На основании исследования YouGov прогнозирует, что Консервативная партия получит 311 мест в парламенте, Лейбористская – 255, Либерал-демократическая – 10.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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The Telegraph предупредила о расколе британских лейбористов
Если прогноз оправдается, то такой результат станет убийственным для правящей партии и ее главы, нынешнего премьера Терезы Мэй, объявившей выборы для того, чтобы усилить свои позиции в свете переговоров по выходу Британии из ЕС.

В настоящее время у Консервативной партии 330 мест в парламенте, а для того, чтобы быть единственной правящей партией, необходимо иметь 326. YouGov отмечает, что консерваторы имеют шанс получить от 275 до 344 мест, лейбористы – от 227 до 289.

Мэй объявила выборы 18 апреля, тогда Консервативная партия пользовалась поддержкой 48% населения, а за лейбористов были готовы проголосовать 24%. Однако недавний теракт в Манчестере и некоторые непопулярные меры, объявленные в манифесте Консервативной партии, по всей видимости, меняют ситуацию не в лучшую для Мэй сторону.

Всеобщие выборы в стране пройдут 8 июня.

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