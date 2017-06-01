Трамп и премьер Вьетнама обсудили военно-морское сотрудничество

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду обсудили возможность захода американского авианосца во вьетнамский порт, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Стороны изучили возможность визита американского авианосца во вьетнамский порт и обсудили шаги по дальнейшему сотрудничеству между военными моряками двух стран", — говорится в документе.

Там также указывается, что собеседники выразили нацеленность на "укрепление двухсторонних связей в сфере обороны".

Они "обсудили недавнюю передачу правительством США катера береговой охраны для улучшение возможностей вьетнамских правоохранительных структур". Как сообщается, вьетнамский премьер "выразил заинтересованность в получении дополнительного военного оборудования из США, в том числе и катеров береговой охраны".