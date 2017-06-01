Глава генштаба США отправился в Японию, Сингапур и Австралию

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в среду отправился в турне по Азии, сообщила пресс-служба Пентагона.

По ее данным, Данфорд посетит Японию, Сингапур и Австралию. В частности, в Сингапуре он примет участие в конференции "Диалог Шангри Ла", в рамках которой "встретится с партнерами из разных азиатских стран".

После этого генерал отправится в Австралию, где в составе американской делегации примет участие во встрече глав дипломатических и оборонных ведомств двух стран. В частности, он встретится с начальником штаба вооруженных сил Австралии Марком Бинскином, сообщили в Пентагоне.

О деталях японской части программы визита в сообщении не говорится.