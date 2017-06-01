Глава генштаба США отправился в Японию, Сингапур и Австралию

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в среду отправился в турне по Азии, сообщила пресс-служба Пентагона.
После этого генерал отправится в Австралию, где в составе американской делегации примет участие во встрече глав дипломатических и оборонных ведомств двух стран. В частности, он встретится с начальником штаба вооруженных сил Австралии Марком Бинскином, сообщили в Пентагоне.
О деталях японской части программы визита в сообщении не говорится.