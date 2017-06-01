В Каракасе в ходе протестов в среду пострадали более 20 человек

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Более 20 человек получили ранения и травмы в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе в среду, сообщил глава района Чакао Рамон Мучачо.

"Статистика оказанной помощи в Чакао: 21 раненый, 11 человек с травмами, шестеро с ранением дробью, один с удушьем, двое с давлением и один раненный железным шариком. Все они вне опасности", — написал Мучачо в Twitter.

Венесуэльская оппозиция организовала в среду марш своих сторонников в сторону МИД страны в связи с проходящим сейчас в Вашингтоне заседанием Организации американских государств, на которой обсуждается ситуация в Венесуэле.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", число жертв протестов составило уже 69 человек.