В США ветерана ВВС приговорили к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ*

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего военнослужащего ВВС США, обвиняемого в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, к 35 годам тюрьмы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В марте 2015 года суд в США предъявил Тайроду Пугу, служившему в ВВС с 1986 по 1990 годы, обвинения в попытке предоставить материальную помощь группировке ИГ и вступить в ряды боевиков. Кроме того, он обвинялся в попытке воспрепятствовать осуществлению правосудия, так как пытался уничтожить флэшки, на которых хранилась информация, в итоге способствовавшая его аресту. По данным прокуратуры, он неоднократно искал в интернете информацию об ИГ, сирийском городе Кобани, а также скачивал пропагандистские фильмы группировки.

В январе 2015 года Пуг был остановлен в аэропорту Турции, при себе он имел ноутбук, на котором находилась информация о пропускных пунктах через турецко-сирийскую границу и пропагандистские видео ИГ. Власти вынудили его вернуться на родину, где он был задержан.

Свою вину бывший военнослужащий не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.