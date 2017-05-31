СМИ: конгрессмены направили семь повесток на слушания по "влиянию России"

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Комитет по разведке палаты представителей США направил в среду семь повесток с предписаниями дать показания по так называемому "влиянию России" на американские выборы, сообщила в среду со ссылкой на собственные источники газета Wall Street Journal.

Как отмечается, в частности, для дачи показаний вызываются руководители ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ). Речь идет о вопросах, связанных с тем, "как и почему имена сотрудников Дональда Трампа не были отредактированы и скрыты в секретных докладах администрации (бывшего президента Барака) Обамы в переходный период передачи власти", говорится в сообщении.

Также говорится о бывших советнике президента по национальной безопасности Сюзан Райс, директора ЦРУ Джоне Бреннане и постоянном представителе США при ООН Саманте Пауэр, которые занимали свои посты при Обаме.

Со своей стороны, агентство Рейтер, также ссылаясь на собственные источники, сообщило, что повестки направлены бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну и личному адвокату Трампа Майклу Коэну.