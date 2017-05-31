Белый дом намерен перенаправлять к адвокату вопросы о "связях" Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Белый дом намерен перенаправлять к адвокату все вопросы журналистов по якобы российскому вмешательству в американские выборы, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы сосредоточимся на президентской повестке дня и ее продвижении, все вопросы по этому поводу будут отнесены к стороннему адвокату — Марку Казовицу", — заявил Спайсер в рамках регулярного брифинга, отвечая на очередной вопрос по якобы российскому вмешательству в американские выборы и связях с Россией президента США Дональда Трампа и его помощников.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.