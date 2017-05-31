Белый дом об опечатке Трампа в Twitter: люди знают, что он имел в виду

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщил, что "люди знают, что он имел в виду".

Отвечая на вопрос журналистов, следит ли кто-то за страницей Трампа в Twitter и почему данное сообщение с опечаткой находилось в микроблоге президента пять часов, Спайсер сказал: "Люди точно знают, что он имел в виду".

Этот комментарий вызвал смех у журналистов, находящихся на брифинге в Белом доме.

Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Непонятное слово covfefe, которое появилось в Twitter Трампа в результате опечатки, за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter.

В разделе актуальных тем в Twitter в США на первом месте стоит хештег #covfefe. "Люди пытаются понять, что имел в виду Трамп, когда написал "негативное covfefe в прессе", — говорится в описании хештега.