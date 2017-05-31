При теракте в Кабуле пострадали не менее семи американцев

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. По меньшей мере семь граждан США получили ранения во время теракта в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации.

Информации, подтверждающей, что они были сотрудниками американской дипмиссии в Кабуле, пока нет, но не исключено, что они имели отношение к посольству, сообщает телеканал.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, его жертвами стали 90 человек и еще 380 получили ранения.

Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Посольство США в Кабуле после теракта призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу.