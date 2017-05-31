При теракте в Кабуле пострадали не менее семи американцев
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. По меньшей мере семь граждан США получили ранения во время теракта в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации.
Информации, подтверждающей, что они были сотрудниками американской дипмиссии в Кабуле, пока нет, но не исключено, что они имели отношение к посольству, сообщает телеканал.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, его жертвами стали 90 человек и еще 380 получили ранения.
Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Посольство США в Кабуле после теракта призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.