Миссия ООН по содействию Афганистану осудила теракт в Кабуле

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНКА) осуждает теракт, совершенный в Кабуле в среду, считает его нарушением международного гуманитарного права, говорится в заявлении миссии.
Он подчеркнул, что "использование взрывчатки в населенных гражданскими лицами районах должно прекратиться".
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.
*Террористическая организация, запрещенная в России