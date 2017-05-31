Миссия ООН по содействию Афганистану осудила теракт в Кабуле

Дым после взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

Дым после взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНКА) осуждает теракт, совершенный в Кабуле в среду, считает его нарушением международного гуманитарного права, говорится в заявлении миссии.

"Преднамеренный взрыв грузовика с бомбой большой мощности, особенно в мирный месяц Рамадан, является предосудительным и возмутительным действием. Сегодняшняя атака является актом терроризма и серьезным нарушением международного гуманитарного права", — заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото.

Он подчеркнул, что "использование взрывчатки в населенных гражданскими лицами районах должно прекратиться".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

*Террористическая организация, запрещенная в России