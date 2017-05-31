На Украине задержали 40 человек, открывших стрельбу в Винницкой области

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали более 40 вооруженных людей, которые ворвались на территорию зернового тока в Винницкой области и начали стрельбу, в результате чего пострадали шесть человек, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины.

"В Винницкой области полиция задержала более 40 вооруженных людей, которые спровоцировали конфликт со стрельбой… В результате шесть человек получили ранения, двое из них госпитализированы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, конфликт возник между собственником сельхозпредприятия и владельцами имущественных паев.

"Мужчины в масках совершили силовые действия, ворвавшись на территорию зернотока в селе Метановка Теплицкого района, которую охраняли местные жители. Около 14.30, после отказа злоумышленников сложить оружие, бойцы спецподразделений и работники местной полиции задержали 42 вооруженных правонарушителя", — добавили в полиции.

По данным пресс-службы, полиция завела дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.