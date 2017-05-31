РФ возложила ответственность на Эстонию за ухудшение двусторонних отношений

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Деструктивная линия властей Эстонии негативным образом скажется на двусторонних отношениях, ответственность за последствия этих действий лежит на Таллине, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД РФ в связи с решением Москвы о высылке двух эстонских дипломатов в качестве ответной меры.
Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали генеральному консулу в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России ранее назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.
Как сообщил ранее посол России в Эстонии Александр Петров, оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".