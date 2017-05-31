РФ возложила ответственность на Эстонию за ухудшение двусторонних отношений

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Деструктивная линия властей Эстонии негативным образом скажется на двусторонних отношениях, ответственность за последствия этих действий лежит на Таллине, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД РФ в связи с решением Москвы о высылке двух эстонских дипломатов в качестве ответной меры.

"С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали генеральному консулу в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России ранее назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

Позднее пресс-атташе посольства РФ в Таллине Денис Мосюков сообщил РИА Новости, что консул в Нарве Андрей Сургаев покинул Эстонию во вторник, генеральный консул в этом городе Дмитрий Казеннов уедет в среду.

Как сообщил ранее посол России в Эстонии Александр Петров, оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".