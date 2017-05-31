В Эр-Рияде разыскивают преступника, застрелившего двух человек в школе

ДУБАЙ, 31 мая — РИА Новости. Полиция Эр-Рияда разыскивает человека, который в среду застрелил двух человек на территории частной школы Аль-Ахлия в столице Саудовской Аравии, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Как сообщил телеканал, поиски преступника продолжаются в районах, прилегающих к учебному заведению. Полиция, опросив свидетелей, установила личность преступника и выяснила, что стрельбу в школе открыл бывший учитель из Ирака. В результате нападения он убил саудовского служащего и директора школы с американским гражданством, имеющего палестинские корни, а также ранил охранника из Бангладеш.
#BREAKING: Al Arabiya correspondent: Detained teacher who fired shots at school in #SaudiArabia is of #Iraqi nationality pic.twitter.com/VUS6kEgjis— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 31 мая 2017 г.