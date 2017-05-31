В Эр-Рияде разыскивают преступника, застрелившего двух человек в школе

ДУБАЙ, 31 мая — РИА Новости. Полиция Эр-Рияда разыскивает человека, который в среду застрелил двух человек на территории частной школы Аль-Ахлия в столице Саудовской Аравии, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По данным полиции Эр-Рияда, два человека стали жертвами стрельбы, открытой в одной из школ столицы. Инцидент произошел в то время, когда в школе не было детей.

Как сообщил телеканал, поиски преступника продолжаются в районах, прилегающих к учебному заведению. Полиция, опросив свидетелей, установила личность преступника и выяснила, что стрельбу в школе открыл бывший учитель из Ирака. В результате нападения он убил саудовского служащего и директора школы с американским гражданством, имеющего палестинские корни, а также ранил охранника из Бангладеш.

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