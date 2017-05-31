Военная консолидация в Афганистане невозможна без НАТО, заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Без поддержки НАТО, США и международного сообщества военная и политическая консолидация и развитие в Афганистане едва ли возможны, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Положение в Афганистане, в общей сложности, стабилизировано, но из-за повторяющихся атак, одну из которых мы пережили сегодня, по-прежнему неустойчиво. Но без поддержки НАТО, США и международного сообщества военная и политическая консолидация и развитие в Афганистане едва ли возможны", — заявила Деммер.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице. По данным МИД ФРГ, в результате взрыва ранения получили два сотрудника посольства Германии в Кабуле, охранник дипмиссии погиб.