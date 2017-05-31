Главы МИД России и Франции договариваются о встрече, сообщил Ушаков

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан договариваются о встрече по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, до этого эксперты обсудят Сирию и борьбу с терроризмом, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Хороший визит во Францию состоялся, уже идут некоторые импульсы в развитие договоренностей, которые были достигнуты в Версале. По линии министерств иностранных дел, по-моему, министры уже договариваются о встрече, а в преддверии встречи министров должна состояться встреча на уровне помощников и экспертов, которые затронут вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Сирии", — сказал Ушаков.

"Мы сейчас договариваемся с коллегами, когда эту встречу провести в преддверии встречи министров", — уточнил он.