Путин на ПМЭФ встретится с премьер-министром Иракского Курдистана

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июня "на полях" ПМЭФ кратко встретится с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, они могут обсудить вопросы борьбы с терроризмом в Сирии, также состоятся контакты с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины и премьером Баварии, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Будет подписание контракта между Татарстаном и Баварией – между "Нижнекамскнефтехимом" и германским концерном Linde по производству нового комплекса российской компанией с интегрированным производством полимеров. Подписывать будут (президент Татарстана Рустам) Минниханов и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Наш президент поприветствует и Минниханова, и премьер-министра Баварии, которого хорошо знает", — рассказал Ушаков.

"Далее — президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (Милорад) Додик. Была встреча с ним 22 сентября 2016 года в Кремле. И сейчас планируется обсудить главным образом, как реализуются договоренности, которые достигнуты в ходе этой встречи, в основном будет касаться дальнейшего развития экономических и культурно-гуманитарных связей", — сказал он.

"Краткая встреча, совершенно краткая встреча с премьер-министром курдского автономного района Республики Ирак Нечирваном Барзани. В основном будет тема торгово-экономическая, но и, возможно, и другие темы, которые касаются борьбы с терроризмом в Сирии", — сказал Ушаков.