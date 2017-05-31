"Нормандский формат" по Украине должен работать и дальше, считает Ушаков

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Нормандский формат" по Украине должен работать и дальше, позиция нового лидера Франции Эммануэля Макрона отвечает взглядам России, заявил журналистам в среду помощник российского президента Юрий Ушаков, говоря об итогах визита главы государства во Францию.

"Была достигнута договоренность о том, что "нормандский формат" и далее должен работать, и к нему подключится новый президент Франции. Об этом сам президент тоже информировал Владимира Путина, и сказал, что он (Макрон) заинтересован играть активную роль в ходе работы "нормандского формата", хочет активизировать эту работу, что отвечает и нашим взглядам на этот процесс", — сказал Ушаков.

"Что было предложено французской стороной и нами было принято — это провести телефонный разговор. Чем этот разговор важен, что в нем впервые будет участвовать французский президент новый, и этот разговор должен быть проведен на фоне обобщенного доклада миссии ОБСЕ. И когда миссия представит такой обобщенный доклад со своими соображениями и предложениями, то лидеры "четверки" могут этот доклад обсудить в ходе телефонного разговора. Такая договоренность достигнута", — добавил помощник главы российского государства.