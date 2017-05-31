Опечатка Трампа стала самым популярным хештегом в Twitter в США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Непонятное слово covfefe, которое появилось в Twitter президента США Дональда Трампа в результате опечатки, за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter, опередив по популярности твиты, посвященные теракту в Кабуле.

#covfefe What the founders wanted to put into the constitution in times such as these, but simply couldn't believe it themselves. pic.twitter.com/8nbsJH50qK — Jennifer Hall Lee (@JenniferLeeUSA) 31 мая 2017 г.

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Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

😂👍🏆👏 RT @NumbersMuncher: When you wake up tomorrow & realize u missed the #covfefe magic coz u went to sleep early. pic.twitter.com/8p6telQ6u1 — USA🇺🇸: Viva 🇪🇸! (@LongLiveSpain) 31 мая 2017 г.

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В разделе актуальных тем в Twitter в США на первом месте стоит хештег #covfefe. "Люди пытаются понять, что имел в виду Трамп, когда написал "негативное covfefe в прессе", — говорится в описании хештега. На втором месте по популярности стоит взрыв в столице Афганистана Кабуле. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек.

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В разделе Twitter "Актуальные темы: Россия" опечатка Трампа стоит на третьем месте.

Несмотря на то, что Трамп, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей попытались найти альтернативные трактовки его посланию. Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, был напечатан на футболке, фигурирует в многочисленных интернет-мемах.