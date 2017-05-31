Россия напомнила ЕСПЧ, что не отвечает за действия Абхазии

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия в связи с иском осужденных в Абхазии грузинских граждан напомнила Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), что не несет ответственности за действия официальных органов власти Республики Абхазия, сообщает в среду Минюст России.

По данным министерства, в среду уполномоченный РФ при ЕСПЧ направил в суд дополнительные замечания российских властей по приемлемости и существу жалоб грузинских граждан Мамасахлиси и Нанава, осужденных к лишению свободы за подготовку террористических актов на территории Республики Абхазия и впоследствии помилованных национальными властями, а также Мехузла, Саная, Двали и Гогия против Грузии и России.

Жалобы касаются якобы имевших место нарушений ряда положений Конвенции по правам человека, касающихся запрещения пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, права на уважение частной и семейной жизни, права на эффективное средство правовой защиты и права на защиту собственности.

"Правовая позиция властей РФ отвергает любые инсинуации, связанные с попытками возложения на Россию ответственности (экстерриториальной юрисдикции) за действия официальных органов власти Республики Абхазия в рамках так называемой доктрины "эффективного контроля", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, несогласие российских властей с предъявленными претензиями основано на доказательствах и с учетом мнения компетентных органов РФ. Выводы российской стороны подкрепляются сложившейся прецедентной практикой ЕСПЧ по целому ряду дел, решения по которым приняты в отношении различных стран Совета Европы.