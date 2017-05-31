Ведущие партии Италии пришли к согласию по избирательному закону

РИМ, 31 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Все крупнейшие политические силы Италии, включая ведущие оппозиционные партии, пришли к согласию относительно нового закона о выборах, который в ближайшие недели должен быть рассмотрен национальным парламентом, сообщил лидер правящей Демократической партии (ДП), экс-премьер Маттео Ренци.

"И это не тайная сделка между (лидером правоцентристских сил, экс-премьером Сильвио) Берлускони и Ренци. Демократическая партия решила присоединиться к большому соглашению, которое касается партии "Вперед, Италия", "Движения 5 звезд", "Лиги Севера", левых сил — всех вместе", — заявил Ренци в среду в ходе первого выпуска новой информационной программы ДП Ore Nove, которая транслировалась через Facebook и Youtube.

Ренци сообщил, что на завершившемся поздно вечером во вторник заседании руководства ДП большинством голосов было принято решение поддержать в парламенте законопроект, который должен ввести в Италии избирательную систему, подобную действующей ныне в ФРГ.

На выборах в германский бундестаг применяется смешанная система: половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избирательных округах по мажоритарной системе, вторая половина — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе через партийные списки. При этом для того, чтобы участвовать в распределении парламентских мандатов, партии необходимо набрать не менее 5% голосов за партийный список по стране в целом.

Именно на необходимости введения такого 5-процентного барьера сделал акцент Ренци, который подчеркнул, что это поможет предотвратить распыление политических сил и приведет к тому, что в парламент пройдут четыре, максимум пять партий. "Это позитивный факт. Я понимаю недовольство малых партий, но превыше всего должны быть интересы Италии", — заявил лидер ДП, который после победы на партийных праймериз 30 апреля фактически является демократическим кандидатом на пост премьер-министра.

Ренци пояснил, что, будучи сторонником мажоритарной избирательной системы, он не в восторге от предлагаемого законопроекта, однако в сложившихся условиях только такое предложение может быть одобрено парламентом и в итоге послужит "институциональному примирению".

В ходе заседания руководства ДП Ренци предложил провести голосование в парламенте по проекту нового закона о выборах в течение первой недели июля. Такая позиция дала основание многим местным политическим аналитикам предположить, что досрочные парламентские выборы в Италии могут состояться уже в сентябре.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла, которому по конституции принадлежит право роспуска палат парламента, не раз заявлял, что будущие парламентские выборы в стране должны пройти уже в соответствии с новым избирательным законодательством.