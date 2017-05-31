Вучич получил печать и штандарт президента Сербии

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент Сербии Томислав Николич торжественно передал принесшему в среду присягу экс-премьеру Александру Вучичу печать и штандарт главы республики, передает корреспондент РИА Новости.

Днем, после церемонии принятия присяги в зале Скупщины (парламента) Сербии и первого на президентском посту Вучича обращения к нации, Николич поздравил преемника, обнял его и трижды поцеловал в щеки по сербской традиции. Затем Вучич в сопровождении представителей руководства республики и граждан пешком отправился из парламента к расположенной вблизи резиденции президента "Андричев венац". Перед зданием новый президент принял рапорт от начальника генерального штаба Любиши Диковича и провел краткий смотр построенных военнослужащих пехотных частей, ВВС, ПВО и речной флотилии.

В зале для торжеств резиденции "Андричев венац" экс-глава государства передал своему преемнику сначала президентский штандарт, а затем печать. Тем самым, символическая передача полномочий между Николичем и Вучичем была завершена. После того, бывший и новый главы Сербии удалились для разговора за закрытыми дверями.

Торжественная инаугурация назначена на 20 июня. До этого срока должны быть утверждены новый состав правительства и глава кабмина. Днем вступления в должность нового президента считается день принесения присяги.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан республики. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича истек 31 мая. Мандат главы государства длится в Сербии пять лет.