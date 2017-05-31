Наконец-то в деле о "российских связях" Трампа появился коренной москвич

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Круг лиц, фигурирующих в скандальном расследовании "российского вмешательства" в прошлогодние выборы президента США, пополнился очередной, шестой по счету персоной. На этот раз фигурантом стал бывший россиянин, проживающий в США, — 34-летний Борис Эпштейн. В недавнем прошлом — советник президента Дональда Трампа.

Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США направил Эпштейну запрос о предоставлении информации в рамках расследования, сообщил телеканал ABC News. Эпштейн не отказывается от дачи показаний, однако команда его юристов связалась с комитетом с просьбой уточнить, какие именно данные хотят получить конгрессмены. По сведениям телеканала, их интересует его роль в предвыборной кампании Трампа.

Один из адвокатов Бориса Эпштейна уточнил, что пока речь идет о добровольном предоставлении информации.

Специальный советник

Борис Эпштейн родился в 1982-м (по другим данным, в 1983-м) году в Москве. В 1993-м родители перевезли его в США, где в 2004-м он окончил Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета, а в 2007-м — юридический центр того же университета. Во время учебы в Джорджтауне познакомился с сыном Дональда Трампа — Эриком.

Деловую карьеру Эпштейн начинал в Нью-Йорке, где работал над сделками с ценными бумагами и финансами в ряде банков и компаний. В качестве политтехнолога дебютировал в президентской кампании Джона Маккейна в 2008-м.

Предполагают, что именно знакомство с Эриком Трампом открыло Эпштейну путь в ближайшее окружение нынешнего президента США, где ему удалось сыграть видную роль в избирательной кампании Трампа-старшего. После победы на выборах тот назначил его старшим советником переходной команды, затем директором по коммуникациям в инаугурационном комитете, а потом своим специальным советником, в обязанности которого входили координация и инструктаж представителей Белого дома, выступающих в СМИ от имени главы государства.

© AP Photo / Richard Drew Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке

Борису Эпштейну приписывают скандал, разразившийся 27 января нынешнего года, когда было обнародовано заявление Белого дома по поводу холокоста, в котором ни разу не упоминался еврейский народ. Резонанс в мире получился громкий, Антидиффамационная лига выступила с резкой критикой документа. Пресс-секретарь администрации Шон Спайсер оправдывался тогда тем, что автор текста заявления Борис Эпштейн сам является евреем, а его предки были жертвами холокоста.

В марте Эпштейн получил должность в пресс-службе Белого дома, но в том же месяце внезапно был уволен по необъявленным причинам. С тех пор работает политическим аналитиком в телекоммуникационной компании Sinclair Broadcast Group, которая придерживается консервативных взглядов и является самым крупным по размеру аудитории оператором телевизионных станций в США.

"Пророссийские" взгляды

В недавнем интервью ABC News Борис Эпштейн заявил, что ничего не слышал ни о каких попытках России вмешаться в выборы американского президента.

"Вы должны спросить Россию, пыталась ли она вмешиваться. И если была такая попытка, то как я мог знать об этом? А если кому-то не нравится внешняя политика Трампа, то высказать свое мнение он сможет через три с половиной года на избирательном участке", — сказал Эпштейн.

Сегодня СМИ напоминают, что в октябре 2013 года он провел мероприятие под названием "Инвестировать в Москве!", к участию в котором привлек представителей московских властей. Его обвиняли в пророссийских заявлениях, которые он будто бы делал от имени Трампа. Вспоминают его интервью CNN, в котором Эпштейн заявил, что Россия не захватывала Крым, а также неоднократные высказывания в поддержку президента Владимира Путина.

Шестой фигурант

Борис Эпштейн стал шестой по счету персоной, чье имя фигурирует в расследовании "российского влияния" на президентские выборы в США.

Первым фигурантом и первой жертвой расследования стал генерал Майкл Флинн, в прошлом глава военной разведки, совсем непродолжительное время занимавший должность советника президента по национальной безопасности. Из-за обвинений в "российских связях" Флинн вынужден был покинуть этот пост после того, как признал, что сообщил вице-президенту Майку Пенсу неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

© AP Photo / Carolyn Kaster Майкл Флинн © AP Photo / Carolyn Kaster Майкл Флинн

Комитет сената США по разведке неоднократно направлял Флинну специальные повестки, требуя от него предоставить ряд документов, касающихся его связей с российскими официальными лицами и бизнесменами, однако генерал отказывался это делать, несмотря на угрозы уголовного преследования за неуважение к конгрессу. В среду, 31 мая, стало известно, что он все же согласился передать сенатскому комитету запрошенные им бумаги и планирует сделать это на следующей неделе.

Бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, неофициальный советник Роджер Стоун и экс-советник по вопросам внешней политики Картер Пейдж выразили готовность добровольно представить конгрессу всю необходимую информацию и материалы и заявили, что они сотрудничают со следствием.

Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн также получил предложение комитета, занимающегося расследованием, "предоставить информацию и свидетельства" своих контактов с российскими официальными лицами. Однако он отказался это сделать, мотивируя тем, что "запрос был плохо сформулирован, слишком общий и не подразумевающий внятных ответов". Коэн отрицает, что у него есть какие-либо связи с Россией, сообщает ABC News.

Наконец, зять Дональда Трампа и сотрудник администрации президента Джаред Кушнер, возможно, также получит предложение дать показания в конгрессе. Его, в частности, подозревают в том, что он пытался организовать некий "секретный канал" связи команды Трампа с Кремлем.

Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.