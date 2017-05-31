В Белграде сторонники и противники президента Вучича устроили потасовку

Избранный президент Сербии Александр Вучич во время присяги в Белграде, Сербия. 31 мая 2017

Избранный президент Сербии Александр Вучич во время присяги в Белграде, Сербия. 31 мая 2017

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Сторонники и противники нового президента Сербии Александра Вучича устроили потасовку в подземном переходе возле отеля "Москва" в центре Белграда, передает телеканал N1.

Инцидент произошел около полудня по местному времени незадолго до начала церемонии вступления в должность Вучича.

Группы сторонников и противников Вучича — участников "Протеста против диктатуры" — направлялись примерно в одно время к зданию сербского парламента, где проходила церемония. После обмена оскорблениями и выкриков "Вучич — вор", "Измена, измена" между двумя группами произошла стычка, а в результате потасовки двух молодых людей один из них скатился вниз по лестнице подземного перехода. Противники нового президента заявили, что инцидент спровоцировали сторонники Вучича.

По информации телеканала, присутствующие полицейские не реагировали на инцидент, а конфликтующих разняли примерно десяток крепких молодых людей, которые выстроились кордоном между участниками стычки и отказались представиться журналистам. При этом неизвестные оттолкнули сотрудницу "Радио Белград", выбив у нее диктофон.

В тоннеле в это время находился председатель оппозиционной Новой партии Зоран Живкович, который также пытался успокоить конфликтующих граждан.

Ранее полиция запретила участникам акции "Протеста против диктатуры" приблизиться к парку перед парламентом Сербии, заявиа, что на их протестное мероприятие не была подана заявка.