В Белграде сторонники и противники президента Вучича устроили потасовку

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Сторонники и противники нового президента Сербии Александра Вучича устроили потасовку в подземном переходе возле отеля "Москва" в центре Белграда, передает телеканал N1.
Группы сторонников и противников Вучича — участников "Протеста против диктатуры" — направлялись примерно в одно время к зданию сербского парламента, где проходила церемония. После обмена оскорблениями и выкриков "Вучич — вор", "Измена, измена" между двумя группами произошла стычка, а в результате потасовки двух молодых людей один из них скатился вниз по лестнице подземного перехода. Противники нового президента заявили, что инцидент спровоцировали сторонники Вучича.
В тоннеле в это время находился председатель оппозиционной Новой партии Зоран Живкович, который также пытался успокоить конфликтующих граждан.
Ранее полиция запретила участникам акции "Протеста против диктатуры" приблизиться к парку перед парламентом Сербии, заявиа, что на их протестное мероприятие не была подана заявка.