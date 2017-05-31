Лавров призвал скоординировать работу внешних игроков после взрыва в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Теракт в Кабуле, унесший жизни 90 человек, стал еще одним зловещим звонком, который говорит о необходимости отказаться от двойных стандартов и наладить полноценную координацию с участием всех без исключения внешних игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Жуткий теракт… Еще один очень зловещий звонок, который сигнализирует о необходимости отказаться от двойных стандартов, наладить, наконец, полноценную координацию с участием всех без исключения внешних игроков, поддержку афганского правительства в борьбе с терроризмом. Отказаться от попыток использовать все, что происходит вокруг Афганистана, в геополитических играх", — заявил глава МИД.

По его оценке, подобные попытки "очень печально сказываются на судьбе афганского народа и на усилиях по преодолению нынешнего глубокого кризиса".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.