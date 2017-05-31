Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Судане и Йемене

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки, о вспышке холеры в Судане и Йемене, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг заболеваемости холерой в мире и информирует об ухудшении эпидемиологической ситуации в Судане, где в бассейне реки Белый Нил отмечается рост кишечных заболеваний, в том числе холеры… Наряду с ухудшением эпидемиологической ситуации в Судане, продолжается рост заболеваемости холерой в Йемене", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние несколько недель в штате Белый Нил от холеры погибло 62 человека, число инфицированных превысило 2,7 тысячи человек.

"На территории Южного Судана от холеры погибло 20 человек, 135 человек госпитализировано с признаками холеры", — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сообщает Роспотребнадзор, с 27 апреля по 28 мая 2017 года в 19 провинциях было зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев подозрения на холеру и острую водную диарею, 500 из них закончились летально, в 373 случаях лабораторно подтвержден диагноз холеры. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.