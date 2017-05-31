Минюст предоставит ЕСПЧ аргументы по иску Навального к России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минюст России в установленном порядке представит Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные аргументы РФ о правомерности мер, примененных к оппозиционеру Алексею Навальному во время задержаний на массовых акциях, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
"Дополнительная правовая позиция российской стороны, подтверждающая законность и обоснованность примененных к заявителю мер и санкций, будет представлена в Большую Палату ЕСПЧ в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Тогда Минюст России заявил, что считает сомнительным избранный судом метод к расчету суммы так называемой "справедливой" компенсации, который демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения Конвенции.