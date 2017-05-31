Минюст предоставит ЕСПЧ аргументы по иску Навального к России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минюст России в установленном порядке представит Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные аргументы РФ о правомерности мер, примененных к оппозиционеру Алексею Навальному во время задержаний на массовых акциях, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

ЕСПЧ 29 мая уведомил российские власти о передаче на пересмотр в Большую Палату постановления по итогам рассмотрения пяти жалоб "Навальный против России" в связи с задержанием оппозиционера за различные нарушения во время проведения в 2012-2013 годах несанкционированных массовых акций и последующим привлечением его к административной ответственности.

"Дополнительная правовая позиция российской стороны, подтверждающая законность и обоснованность примененных к заявителю мер и санкций, будет представлена в Большую Палату ЕСПЧ в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В феврале Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека по жалобе Алексея Навального и постановил о выплате оппозиционеру 63 тысяч евро. Жалобы Навального касались его арестов и задержаний во время гуляний 8 мая 2012-го, митингов в марте 2012-го и 24 февраля 2014 года.

Тогда Минюст России заявил, что считает сомнительным избранный судом метод к расчету суммы так называемой "справедливой" компенсации, который демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения Конвенции.