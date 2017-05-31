Во Франции задержали воров, ограбивших особняк Ротшильда

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители задержали четверых грабителей, специализировавшихся на домах богатых знаменитостей и подозреваемых, в числе прочего, в ограблении особняка Ротшильда.

Как передает газета Parisien , четверо задержанных подозреваются примерно в десяти случаях ограблений богатых домов. Еще одной жертвой той же банды, помимо Ротшильда, стал брат знаменитой певицы Далиды — Орландо.

Задержанные мужчины в возрасте от 34 до 48 лет уже не раз становились объектами интереса правоохранителей, поскольку являются "королями взлома".

Особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен в январе. Стоимость ущерба оценивалась в 200-400 тысяч евро. У брата Далиды в марте грабители унесли драгоценностей и памятных вещей, связанных с певицей, примерно на 50 тысяч евро.