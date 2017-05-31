Власти Манчестера пообещали не допустить захоронения Абеди в городе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Манчестера "сделают все, что в их силах", чтобы не допустить захоронения исполнителя теракта в "Манчестер Арена" Салмана Абеди, сообщает газета Manchester Evening News со ссылкой на источники.

"Прилагаются все усилия, чтобы исключить любую возможность захоронения или кремации Абеди в Большом Манчестере", — заявили изданию источники.

По словам источников, близких к ходу расследования, в настоящий момент тело Абеди находится в морге за пределами города "и никогда не содержалось в том же месте, где и тела 22 невинных жертв". Решение о дальнейших действиях в отношении останков террориста примут следователи. "Тело находится в ведении следователей, должно быть проведено расследование", — пояснили источники газеты.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).