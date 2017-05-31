Парламент Сербии принял отставку Вучича

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии на заседании в среду приняла отставку председателя правительства Александра Вучича из-за вступления в должность президента, сообщила пресс-служба парламента.

Заявление об отставке с поста председателя правительства в связи с переходом на должность главы государства Вучич подал парламентариям вечером 30 мая.

Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан Сербии.

Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. Торжественная церемония принесения присяги новым главой государства пройдет днем в среду. Формирование правительства с новым премьером в Сербии ожидается до конца июня.