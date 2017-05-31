Катар и США договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

ДУБАЙ, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил по телефону с госсекретарем США Тиллерсоном отношения и ситуацию в регионе и мире, сообщил МИД Катара на своем сайте.

Разговор состоялся во вторник поздно вечером.

"Министры договорились укреплять стратегическое сотрудничество между странами в политике, экономике, области безопасности и военной сфере для воплощения совместных интересов", — отметил МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, во время разговора они также затронули ситуацию в Сирии, Ливии и Палестине, возможные решения конфликтов в свете усилий двух стран по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Разговор между главами внешнеполитических ведомств произошел после того, как хакеры на прошлой неделе взломали сайт Катарского агентства новостей и разместили там речь от имени эмира страны, в которой говорилось, что президент США Дональд Трамп имеет проблемы с законом в своей стране, а военная база США, размещенная в Катаре, — единственная возможность для Америки удерживать военное влияние в регионе. Позднее официальный представитель МИД Катара опроверг, что эти высказывания принадлежали эмиру.

В мае эмир Катара Тамим бен Хамад на полях саммита в Эр-Рияде провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после которых Трамп заявил о необходимости развития отношений с Дохой.