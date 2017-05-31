При взрыве в Кабуле погиб сотрудник Би-би-си
12:4631.05.2017
(обновлено: 12:48 31.05.2017)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телерадиокомпания Би-би-си заявила о гибели сотрудника в результате взрыва в столице Афганистана, еще четверо журналистов получили ранения.
"С большой печалью Би-би-си подтверждает гибель водителя "Би-би-си Афганистан" Мухаммеда Назира в результате подрыва транспортного средства в Кабуле, когда он вез своих коллег-журналистов в офис. Четверо корреспондентов Би-би-си получили ранения и сейчас находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении телерадиокомпании, распространенном в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле пострадали корреспонденты Би-би-си и местного телеканала 1TV.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.