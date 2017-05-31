В Китае отреагировали на испытания США наземной системы ПРО

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что системы противоракетной обороны "соответствующих стран" не будут оказывать негативного влияния на международную безопасность и стабильность, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя успешное испытание американской ракеты, созданной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

"Наша позиция в вопросе противоракетной обороны очень четкая. Мы надеемся, что соответствующие страны в этом вопросе будут избегать негативного влияния на международную и региональную стабильность и безопасность", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Как ранее сообщило агентство противоракетной обороны США, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океана. Уточняется, что мишень была поражена в результате "прямого столкновения".

Испытания проводились на фоне целой серии ракетных испытаний, предпринятых ранее в этом году КНДР. США в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают там системы ПРО в Южной Корее, а также усиливают защиту основной части страны.

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развертывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.