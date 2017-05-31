В Китае отреагировали на испытания США наземной системы ПРО

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что системы противоракетной обороны "соответствующих стран" не будут оказывать негативного влияния на международную безопасность и стабильность, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя успешное испытание американской ракеты, созданной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Как ранее сообщило агентство противоракетной обороны США, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океана. Уточняется, что мишень была поражена в результате "прямого столкновения".
По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развертывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.